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Спички - не игрушка

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НИКОГДА НЕ БЫЛО — И ВОТ ОПЯТЬ

НИКОГДА НЕ БЫЛО — И ВОТ ОПЯТЬ

Захар Прилепин То, что Дарью Богданову (иноагента, правнучку легендарного Чкалова) внесли в список террористов и экстремистов, вызывает ряд вопросов и мыслей о наследниках тех, кто строил нашу страну, своими подвигами выводил её на международную орбиту, обеспечивая лучшее будущее своим детям и внукам.

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