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"Я поручил это дело ИИ". Британец раскрыл, как теперь расстаются на Западе

"Я поручил это дело ИИ". Британец раскрыл, как теперь расстаются на Западе

Для 55-летнего Джеймса Хэя* мысль о том, чтобы написать сообщение о расставании, подобна пытке. Чтобы разорвать отношения, одни выбирают клише, другие – быстрое SMS (или стикер, как Джек Бергер из "Секса в большом городе"), а третьи и вовсе избегают разговора и просто безмолвно исчезают.

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