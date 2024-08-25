"Я поручил это дело ИИ". Британец раскрыл, как теперь расстаются на Западе

Для 55-летнего Джеймса Хэя* мысль о том, чтобы написать сообщение о расставании, подобна пытке. Чтобы разорвать отношения, одни выбирают клише, другие – быстрое SMS (или стикер, как Джек Бергер из "Секса в большом городе"), а третьи и вовсе избегают разговора и просто безмолвно исчезают.