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Инфантино о коррупции в ФИФА: «Есть большая зависть, и это серьезная болезнь. До меня журналисты писали об ускользающих миллионах. Теперь этого нет»

Инфантино о коррупции в ФИФА: «Есть большая зависть, и это серьезная болезнь. До меня журналисты писали об ускользающих миллионах. Теперь этого нет»

Президент ФИФА признался, что не читает медиа, но полагает, что после его прихода на пост руководителя организации ее стали считать менее коррумпированной.

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