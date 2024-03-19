Трамп знает, кто управляет США. И это не Байден

Бывший президент США раскрыл "теневое правительство".Бывший глава Белого дома и наиболее вероятный кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп опять "проехался" по своему политическому оппоненту "Сонному Джо" Байдену.