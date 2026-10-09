Для памяти и красивых волос: какой вид орехов самый полезный

Орехи долгое время считались слишком жирным и калорийным продуктом. Однако сегодня их все чаще включают в рекомендации по здоровому питанию: небольшая порция способна обеспечить организм белком, клетчаткой, ненасыщенными жирами, витаминами и минералами.