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Царьград

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Астероид Апофис пройдет в 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года

Астероид Апофис пройдет в 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года

Астероид Апофис пройдет на расстоянии 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года. Инженер НГУ Михаил Маслов сообщил, что его гравитационное влияние будет незначительным из-за небольшого размера в 400 метров.

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