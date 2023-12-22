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Признали проигрыш Украины: почему канадские наемники заговорили о провале

Признали проигрыш Украины: почему канадские наемники заговорили о провале

Признали проигрыш Украины: почему канадские наемники заговорили о провале Евгения КомароваКанадские наемники, входящие в состав «Интернационального легиона» ВСУ, выразили разочарование и заявили о неверии в успех Украины в военном конфликте.

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