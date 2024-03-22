«Барселона» может оставить Фати в «Брайтоне» еще на сезон из-за финансовых проблем. Де Дзерби верит, что раскроет вингера

По сведениям Diario Sport, из-за финансовых проблем «блауграна», скорее всего, не захочет возвращения вингера на следующий сезон, а главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби доверяет игроку и считает, что работу с ним стоит продолжить.