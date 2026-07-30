Трутнев и глава Якутии проверили техническую оснащенность стрельбища «Сулус»

ЯКУТСК, 30 июля, ФедералПресс. В Якутске состоялось заседание Организационного комитета, посвященное подготовке к четвертому Турниру по стрельбе на дальние дистанции, который носит имя Героя Советского Союза Федора Охлопкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии