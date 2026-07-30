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Трутнев и глава Якутии проверили техническую оснащенность стрельбища «Сулус»

Трутнев и глава Якутии проверили техническую оснащенность стрельбища «Сулус»

ЯКУТСК, 30 июля, ФедералПресс. В Якутске состоялось заседание Организационного комитета, посвященное подготовке к четвертому Турниру по стрельбе на дальние дистанции, который носит имя Героя Советского Союза Федора Охлопкова.

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