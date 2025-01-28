Курских чиновников заподозрили в хищении выделенных на защиту региона денег

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Руководство Корпорации развития Курской области подозревают в масштабном выводе средств, выделенных на госконтракты по обороноспособности региона, сообщают "Известия" со ссылкой на исковое заявление.
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