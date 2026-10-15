В сентябре 2026 года российские банки выдали 1,42 млн новых кредитных карт с совокупным лимитом 149,2 млрд рублей, что на 3,8% и 9,3% меньше августовских значений соответственно.
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