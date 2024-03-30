iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Другой Chery Arrizo 8. Представлен Chery Fulwin A8: 204 л.с. и пробег более 1400 км на баке бензина — за 15 тыс. долларов

Другой Chery Arrizo 8. Представлен Chery Fulwin A8: 204 л.с. и пробег более 1400 км на баке бензина — за 15 тыс. долларов

Сегодня в Китае состоялась премьера среднеразмерного седана Chery Fulwin A8 Yuanhang Edition. По сути, это все тот же Chery Arrizo 8, что продается в России, но только с гибридной силовой установкой и рядом изменений по части внешнего вида (например, у Chery Fulwin A8 полузакрытая передняя часть с безрамочной радиаторной решеткой).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх