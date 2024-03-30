Другой Chery Arrizo 8. Представлен Chery Fulwin A8: 204 л.с. и пробег более 1400 км на баке бензина — за 15 тыс. долларов

Сегодня в Китае состоялась премьера среднеразмерного седана Chery Fulwin A8 Yuanhang Edition. По сути, это все тот же Chery Arrizo 8, что продается в России, но только с гибридной силовой установкой и рядом изменений по части внешнего вида (например, у Chery Fulwin A8 полузакрытая передняя часть с безрамочной радиаторной решеткой).