Грин нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229

Global Look Press/Louis Grasse/Keystone Press Agency Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин одолел соотечественника Гранта Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229, который состоялся 8 октября на арене "UFC Apex" в Лас-Вегасе.
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