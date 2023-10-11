В Брянской области сбито два украинских беспилотника самолетного типа

Поражение двух украинских БПЛА самолетного типа над Суражским районом Брянской области произвели подразделения ПВО Минобороны РФ, заявил глава региона Александр Богомаз, 11 октября в своем Telegram-канале.
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