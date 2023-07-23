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  • саша дмитренко
    так  можно  утром  не  краситься!  сколько  времени  бабы  сэкономят!!!!Мы в панике шарах...
  • саша дмитренко
    но  некоторым  хиджаб  не  помешал  бы))))Мы в панике шарах...
  • Watcher
    Если даже у ИЛ-96 и хватит на последних каплях керосина долететь до Йоханесбурга (что совсем не приветствуется), то с...Путин не едет на ...

Женщины в хиджабах в России: угроза или важная часть культурного разнообразия?

Женщины в хиджабах в России: угроза или важная часть культурного разнообразия?

В последнее время все чаще на улицах городов России можно встретить женщин, одетых в хиджабы или никабы.

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EB
Elena Boyer
Должны  быть обозначены законом места где лицо человека должно быть не спрятано: школы, вузы, место  работы, етс...
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11 час.
Silver Kont
Дома  или у себя в кишлаках- пожалуйста, но в общественных местах- никаких  ссылок на религиозные традиции, общественная безопасность не должна страдать ни из-за чего... Не нравится - сиди дома, нехуй в Россию переться...
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8 час.

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