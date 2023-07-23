Женщины в хиджабах в России: угроза или важная часть культурного разнообразия?
В последнее время все чаще на улицах городов России можно встретить женщин, одетых в хиджабы или никабы.
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Должны быть обозначены законом места где лицо человека должно быть не спрятано: школы, вузы, место работы, етс...
Дома или у себя в кишлаках- пожалуйста, но в общественных местах- никаких ссылок на религиозные традиции, общественная безопасность не должна страдать ни из-за чего... Не нравится - сиди дома, нехуй в Россию переться...
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