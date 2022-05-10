Popcaketv

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Хуже измены: Ви отреагировал на связь Чонгука с бывшей девушкой

Хуже измены: Ви отреагировал на связь Чонгука с бывшей девушкой

Ви (V) и Чонгук (Jungkook) расстались, однако все еще продолжают комментировать действия друг друга. Так, например, стало известно о том, что Чонгук после разрыва с Ви начал снова контактировать с бывшей девушкой – моделью.

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