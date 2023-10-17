МТС стала продавцом рекламы Telegram

Компания МТС подключила сервис «МТС Маркетолог» к Telegram Ads. Запускать рекламу в мессенджере можно будет с использованием таргетинга по географии и интересам на основе Big Data МТС, а также по сегментам и группам «Телеграм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии