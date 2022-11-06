Уже деваться некуда... Так называемая оппозиция в «борьбе с режимом» решила обратиться к магии...

В «борьбе с режимом» так называемые оппозиционеры прибегают к совсем уж экзотическим методам. Одиозный политолог-конспиролог Валерий Соловей* постоянно рассказывает об обрядах и черной магии, которые якобы проводит российский «истеблишмент».