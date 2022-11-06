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Уже деваться некуда... Так называемая оппозиция в «борьбе с режимом» решила обратиться к магии...

Уже деваться некуда... Так называемая оппозиция в «борьбе с режимом» решила обратиться к магии...

В «борьбе с режимом» так называемые оппозиционеры прибегают к совсем уж экзотическим методам. Одиозный политолог-конспиролог Валерий Соловей* постоянно рассказывает об обрядах и черной магии, которые якобы проводит российский «истеблишмент».

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