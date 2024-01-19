Глава ОДА Прокудин: в Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры

В контролируемом Украиной городе Херсоне прогремели взрывы. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале председатель Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
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