Такер Карлсон призвал США прекратить финансирование тирании на Украине

Американский тележурналист Такер Карлсон призвал законодателей США остановить гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и прекратить финансирование «тирании на Украине».
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