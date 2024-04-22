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Такер Карлсон призвал США прекратить финансирование тирании на Украине

Такер Карлсон призвал США прекратить финансирование тирании на Украине

Американский тележурналист Такер Карлсон призвал законодателей США остановить гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и прекратить финансирование «тирании на Украине».

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