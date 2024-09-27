Диана Панченко: США готовятся воевать: Секретный доклад о будущей войне

Сегодня мы прочитаем Отчет Комиссии по стратегии национальной обороны США для Пентагона. США признают, что утратили статус сверхдержавы, в открытую планируют мобилизацию населения и готовы к Мировой войне за свои интересы.
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