Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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План апартеида«Массовая эвакуация мирного населения из зон боевых действий предсказуемое и естественное решение» - Гила Гамлиэль, министр разведки Израиля, 3 октября 2023 года.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Администрация Израиля продолжила политику захвата земель Палестины. И те евреи, которые были убиты в ночь на 7, лишь небольшая жертва, принесенная для ее осуществления. Евреи идут по пути американцев, выселяя и выкашивая местное население занимаемых ими территорий. Евреи взяли на вооружение методы европейских переселенцев а Америке и фашистов на захватываемых территориях. &quot;Хвала&quot; богоизбранному народу. Только бог, их избравший, из разряда темных....
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