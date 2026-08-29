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Царьград

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Дарина Шмидт рассказала о новом мультфильме "Лунтик" 2024 года

Дарина Шмидт рассказала о новом мультфильме "Лунтик" 2024 года

Режиссёр Дарина Шмидт рассказала о новом полнометражном мультфильме "Лунтик. Обратная сторона Луны". В фильме показан быт лунных жителей, их мир и версия обратной стороны Луны.

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