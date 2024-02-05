Поставляемое Западом на Украину оружие нашли у мексиканских картелей

Оружие, которое страны Запада поставляют на Украину, уже было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей различных группировок из стран Ближнего Востока, в том числе у боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.
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