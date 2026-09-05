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Пятый канал

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Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением

Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников, знакомый российским зрителям по роли Лени Воронина, шокировал фанатов своим необыкновенным преображением после того, как сбросил вес.

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