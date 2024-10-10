Силы ПВО сбили 92 беспилотника над территорией России

СРЕДСТВА ПВО НОЧЬЮ УНИЧТОЖИЛИ 92 УКРАИНСКИХ БПЛА САМОЛЕТНОГО ТИПА - МО РФ47 БПЛА УНИЧТОЖЕНЫ НАД КУБАНЬЮ, 12 НАД КУРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, 9 НАД РОСТОВСКОЙ, 4 НАД БРЯНСКОЙ, ПО 2 НАД БЕЛГОРОДСКОЙ И КРЫМОМ, 1 НАД ВОРОНЕЖСКОЙ Читать подробнее>>> .