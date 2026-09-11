Жителям 6 городов Прикамья напомнили о долгах за горячую воду

Жителям шести населённых пунктов Прикамья — Перми, Березников, Краснокамска, Губахи, Лысьвы и Чайковского — компания «Т Плюс» направила августовские счета за горячее водоснабжение.
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