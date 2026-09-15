Константин Симонов: всё говорит о том, что мир не будет прежним

Очередная война в Персидском заливе, имевшая место в текущем году, повлияла на то, что ход цен на нефть резко изменился.
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