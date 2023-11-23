Власти захотели привязать ставки по ипотеке к зарплате россиян: инициативу раскритиковали

С предложением привязать ставки по ипотеке к зарплатам в регионах Госдума обратилась к Банку России. Депутаты уверены, что это позволит обеспечивать одинаковую доступность жилищного кредитования для россиян, проживающих в разных субъектах федерации, стимулирует развитие и строительство там жилья.