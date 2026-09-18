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Путин Рафис Борһановны «Ватан алдындагы казанышлары өчен» ордены белән бүләкләде

Россия Президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты ректоры Рафис Борһановны IV дәрәҗә «Ватан алдындагы казанышлары өчен» ордены белән бүләкләде.

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