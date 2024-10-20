Лера Кудрявцева была шокирована своим фото на ларьке с шаурмой

Звезда НТВ, ведущая Лера Кудрявцева даже не могла предположить, где увидит свое изображение. Медийные личности постоянно осознают, что их популярность и гонорары напрямую зависят от известности среди народа, и поэтому активно работают над своим имиджем.
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