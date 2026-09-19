Мостовой: И Глушенков, и Луис Энрике с Венделом соответствуют уровню «Барселоны», но они там не играют и не будут играть!

«Соответствует ли Глушенков уровню «Барселоны»? На эту тему можно много говорить, но она тема такая размытая, - прокомментировал ветеран «Спартапка» и сборной России Александр Мостовой соответствующее заявление бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.