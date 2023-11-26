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Закон и Порядок

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Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961.

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