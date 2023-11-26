Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

Александр Рожков

Коренное население сокращается, а жилья строится больше, чем в СССР? А ведь тогда численность населения росла. Некоренного населения вообще не было от слова совсем. Не перли к нам из Азии. Для кого строится? К тому же не путай, макаренко, жопу с пальцем. Техника строительства растет. Тогда не могли столько строить не потому, что тогда строили не капиталисты. В то время и твои капиталисты не смогли бы построить такое количество жилья. И заслуга тут не капиталистов, а возросшей производительности, благодаря новым технологиям строительства, которые разработаны отнюдь не тупыми, от слова совсем, твоими "выдающимися" предпринимателями и их детишечками, а талантливыми учеными и конструкторами.