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Закон и Порядок

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Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961.

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Комментарии
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Александр Рожков
Коренное население сокращается, а жилья строится больше, чем в СССР? А ведь тогда численность населения росла. Некоренного населения вообще не было от слова совсем. Не перли к нам из Азии. Для кого строится? К тому же не путай, макаренко, жопу с пальцем. Техника строительства растет. Тогда не могли столько строить не потому, что тогда строили не капиталисты. В то время и твои капиталисты не смогли бы построить такое количество жилья. И заслуга тут не капиталистов, а возросшей производительности, благодаря новым технологиям строительства, которые разработаны отнюдь не тупыми, от слова совсем, твоими &quot;выдающимися&quot; предпринимателями и их детишечками, а талантливыми учеными и конструкторами.
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