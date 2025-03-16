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Прорыв в стоматологии, японские исследователи тестируют средство для роста новых зубов

Прорыв в стоматологии, японские исследователи тестируют средство для роста новых зубов

Прорыв в стоматологии, японские исследователи тестируют средство для роста новых зубов Юлия ЧелкановаВ Японии стартовали клинические испытания инновационного препарата, который способен активировать «спящие» зачатки третьих зубов.

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