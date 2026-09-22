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Царьград

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В России хотят изменить порядок приёма в вузы: Что может поменяться с 2027/28 года

В России хотят изменить порядок приёма в вузы: Что может поменяться с 2027/28 года

Минобрнауки хочет поменять порядок приёма абитуриентов в вузы. Где-то условия ужесточат, где-то - введут систему поощрений.

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