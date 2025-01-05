Вторжение украинской армии на территорию Курской области не помогло ей приблизиться к победе. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже лишись 40% захваченных ими территорий в регионе, сообщают американские журналисты.
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