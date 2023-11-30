«Ничего не было»: Колдун признался, что жил как «полубомж» после «Фабрики» и Евровидения

Белорусский певец, поэт и композитор, победитель телепроекта «Фабрика звезд», показавший лучший результат на Евровидении среди участников от Белоруссии (певец занял шестое место) Дмитрий Колдун шокировал неожиданным признанием.
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