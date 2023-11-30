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  • лина любимцева
    Эти еще там прибалтийские вонючки возникают... Ничтожества.«Не принадлежит с...
  • лина любимцева
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  • Валентин Щербаков
    До чего безмозглые и неадекватные пшек и приебалтийские придурки, пройдёт совсем немного времени и вся эта свора фаши...«Не принадлежит с...

«Ничего не было»: Колдун признался, что жил как «полубомж» после «Фабрики» и Евровидения

«Ничего не было»: Колдун признался, что жил как «полубомж» после «Фабрики» и Евровидения

Белорусский певец, поэт и композитор, победитель телепроекта «Фабрика звезд», показавший лучший результат на Евровидении среди участников от Белоруссии (певец занял шестое место) Дмитрий Колдун шокировал неожиданным признанием.

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