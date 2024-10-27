Появились кадры из цыганского дома, куда штурмом зашел СОБР. Бастрыкин взял дело под личный контроль

Олег Самойлов Я сочинения гражданина Маркса имел неосторожность изучать 4 года в ВПККУ и 3 года в Академии им. М.В. Фрунзе! Так что имею некоторое представление об этом бреде! А вот тебе стоило бы знать, что гражданин Маркс в конечном итоге признал всю бредовость своих выдумок!

SI Sergey Ivanov Ну, а я видел инженеров, которые выучили наизусть все три тома учебника физики Савельева, да еще в придачу двухтомник Фихтенгольца по высшей математике, но так и не стали инженерами...