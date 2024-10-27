Медвежий угол
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Медвежий угол

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Появились кадры из цыганского дома, куда штурмом зашел СОБР. Бастрыкин взял дело под личный контроль

Появились кадры из цыганского дома, куда штурмом зашел СОБР. Бастрыкин взял дело под личный контроль

Avia.pro - СМИ "Когда мир рушится: протесты в Коркино или как местные решили взять штурмом цыганский дом" Приветствую вас, дорогие читатели! Я, как журналист, конечно, видел многое, но сегодняшний вечер в Коркино превзошёл все ожидания.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Я сочинения гражданина Маркса имел неосторожность изучать 4 года в ВПККУ и 3 года в Академии им. М.В. Фрунзе! Так что имею некоторое представление об этом бреде! А вот тебе стоило бы знать, что гражданин Маркс в конечном итоге признал всю бредовость своих выдумок!
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Ну, а я видел инженеров, которые выучили наизусть все три тома учебника физики Савельева, да еще в придачу двухтомник Фихтенгольца по высшей математике, но так и не стали инженерами...
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1 час.
Олег Самойлов
Дурака учить - только время тратить! (Это НЕ про тебя! Это про тех инжЭнерОв!!!) Физика и математика, науки хоть и нужные инженерам, но вызубренные учебники НИКОГДА НЕ давали знаний и навыков! Мало иметь зазубренные учебники в голове, нужно еще и умение ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОЛОВОЙ!
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1 час.

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