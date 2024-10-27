Avia.pro - СМИ "Когда мир рушится: протесты в Коркино или как местные решили взять штурмом цыганский дом" Приветствую вас, дорогие читатели! Я, как журналист, конечно, видел многое, но сегодняшний вечер в Коркино превзошёл все ожидания.
Появились кадры из цыганского дома, куда штурмом зашел СОБР. Бастрыкин взял дело под личный контроль
Комментарии
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Олег Самойлов
Я сочинения гражданина Маркса имел неосторожность изучать 4 года в ВПККУ и 3 года в Академии им. М.В. Фрунзе! Так что имею некоторое представление об этом бреде! А вот тебе стоило бы знать, что гражданин Маркс в конечном итоге признал всю бредовость своих выдумок!
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Ну, а я видел инженеров, которые выучили наизусть все три тома учебника физики Савельева, да еще в придачу двухтомник Фихтенгольца по высшей математике, но так и не стали инженерами...
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1 час.
Олег Самойлов
Дурака учить - только время тратить! (Это НЕ про тебя! Это про тех инжЭнерОв!!!) Физика и математика, науки хоть и нужные инженерам, но вызубренные учебники НИКОГДА НЕ давали знаний и навыков! Мало иметь зазубренные учебники в голове, нужно еще и умение ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОЛОВОЙ!
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1 час.
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