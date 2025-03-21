Сегодня ВС РФ «задвухсотили» больше тысячи нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 21 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПотери украинских боевиков продолжают расти с каждым днем.
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