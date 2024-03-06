Астраханцам рассказали, как узнать, что вы есть в списках избирателей на выборах президента

Как проверить, что вы включены в список президента России? Для этого нужно лично в период 6 по 14 марта 2024 года посетить вашу участковую избирательную комиссию и ознакомиться со списком избирателей, рассказали в избиркоме Астраханской области.
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