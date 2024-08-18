Специальная военная операция России на Украине длится уже два с половиной года. За это время мы привыкли, что против нас там сражаются не только граждане Украины, но и наёмники из разных стран.
Они пришли нас убивать. Что России делать с взятыми в плен наёмниками
Комментарии
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Александр Салтановский
Что делать говорите, суд, приговор и расстрел с трансляцией в прямом эфире, чтоб каждый укроСКОТ, пшекоСКОТ, наглоСКОТ, жабоедоСКОТ, точно знал, что именно его и любого другого ждёт с железобетонной гарантией!
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11 час.
Владимир Якоби
Расстрел и только расстрел по закону военного времени. Хватить уже показывать свою талерантность мирные люди гибнут.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
МАРАТОРИЙ-ЭТО БУМАГА. НЕУЖЕЛИ ВОЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОСТРОЕННАЯ НА ОБЪЕКТИВНЫХ ОБСТОЯИТЕЛЬСТВАХ НИЖЕ ПРОСТОЙ БУМАЖКИ. НАПИСАЛИ, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ЕС ??? НАС ТУДА НЕ ПУСТИЛИ, ПОЗОРНО ДЛЯ НАС НЕ ПУСТИЛИ !!! А МЫ МАРАТОРИЙ СОХРАНИЛИ ???? КОГДА ЭТА ЧУШЬ ЗАКОНИЧИТСЯ ???? МОЖЕТ КОГДА ИЗ ГД АМЕРИКАНЦЕВ ВЫШВЫРНЕМ ?????????????
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17 мин.
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