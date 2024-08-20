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Калужские новости

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Из Калужской области принудительно выдворили 18 нелегальных мигрантов

Из Калужской области принудительно выдворили 18 нелегальных мигрантов

С территории Калужской области за пределы страны выдворили 18 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила въезда на территорию государстваС территории Калужской области за пределы страны выдворили 18 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила въезда на территорию государства.

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