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Газета.ру

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Захарова в шутку предположила, где британцам искать надежду после смены премьера

Захарова в шутку предположила, где британцам искать надежду после смены премьера

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема "вернуть надежду", предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.

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