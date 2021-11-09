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В Китае развернулась "народная война" с коронавирусом

Как сообщает газета Global Times, власти приграничного китайского города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая развернули настоящую "народную войну"' против COVID-19, пообещав жителям вознаграждение за сведения об источниках вируса.

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