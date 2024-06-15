Мужчины эфиопского племени пьют кровь с молоком, чтобы получить звание самого толстого жителя деревни

Больше — значит лучше. Именно так считают люди народности боди, или ме’ен. Племя, живущее в удаленном регионе долины Омо в Эфиопии, практикует необычный ритуал, в котором молодые люди пьют молоко с коровьей кровью, чтобы стать как можно более толстыми.