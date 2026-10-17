Николай Басков встретил 50-летие не семейным ужином, а двухдневным шоу в московской Live Arena. В октябре 2026 года на каждый из двух концертов пришли по 11 тысяч зрителей.
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