Лука Бресель и Рианн Эванс — победители турнира World Mixed Doubles Championship 2024

Рианн Эванс и Чемпион мира Лука Бресель обыграли в финале Марка Селби и Ребекку Кенну и завоевали трофей на турнире World Mixed Doubles 2024 по снукеру с форматом смешанного парного разряда, сообщает World Snooker Лука Бресель и Рианн Эванс (фото: WST) Все новости и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 World Mixed Doubles Championship 2024.