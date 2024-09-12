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Закон и Порядок

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  • Александр Рожков
    Я переобулся? А что, я утверждал противоположное? И где это противоположное? Ах да! Я посмел не быть твоим единомышле...Весточка из Киева...
  • ШКИПЕР
    "Чурка СМИ " ещё не такое напишет ! Неужели кто то из россиян в это верит ?"НЕ ХОТИМ УМИРАТЬ...
  • Россиянин
    А сам не хочешь попробовать на передовую?"НЕ ХОТИМ УМИРАТЬ...

Попробовал подмазать полицию – не прокатило. Жизненный фейл мигранта

Попробовал подмазать полицию – не прокатило. Жизненный фейл мигранта

Как трогательна эта история про Умиджона Халилова, который решил, что в России всё можно купить за деньги, даже правосудие! Кажется, наш герой перепутал реальность с плохим фильмом, где все проблемы решаются пачкой купюр.

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