Акции китайских банков выросли после того, как суверенный фонд увеличил долю

Акции Промышленного и коммерческого банка Китая, Банка Китая, Строительного банка Китая и Сельскохозяйственного банка Китая открылись ростом в четверг после того, как Китайский суверенный фонд благосостояния Central Huijin Investment заявил об увеличении свои доли в четырех кредиторах.