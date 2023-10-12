Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

280 подписчиков

Акции китайских банков выросли после того, как суверенный фонд увеличил долю

Акции Промышленного и коммерческого банка Китая, Банка Китая, Строительного банка Китая и Сельскохозяйственного банка Китая открылись ростом в четверг после того, как Китайский суверенный фонд благосостояния Central Huijin Investment заявил об увеличении свои доли в четырех кредиторах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх