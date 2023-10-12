Акции китайских банков выросли после того, как суверенный фонд увеличил долю

Акции Промышленного и коммерческого банка Китая, Банка Китая, Строительного банка Китая и Сельскохозяйственного банка Китая открылись ростом в четверг после того, как Китайский суверенный фонд благосостояния Central Huijin Investment заявил об увеличении свои доли в четырех кредиторах.
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